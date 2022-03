Wodka-merk verandert van naam om afstand te nemen van Rusland

“Hoewel ik sinds 2000 uit Rusland ben verbannen vanwege mijn verzet tegen Poetin, ben ik trots gebleven op het merk Stolichnaya”, zei miljardair Yuri Shefler, CEO van Stoli Group, in een verklaring. “Vandaag hebben we de beslissing genomen om de merknaam volledig te veranderen, aangezien de naam niet langer onze organisatie vertegenwoordigt. Bovenal wens ik dat Stoli vrede in Europa en solidariteit met Oekraïne vertegenwoordigt.”

Stolichnaya werd voor het eerst gedistilleerd in de Sovjet-Unie in 1938. Ondanks de groeiende vraag om Russische wodka’s in de Verenigde Staten te verbieden, wordt Stoli volgens de website van het bedrijf in Letland geproduceerd en gebotteld.