Wil Poetin daadwerkelijk heel Oekraïne innemen? “Ik gebruik niet het woord vrede. Dat wordt moeilijk na wat er gebeurd is”

Poetin bereidt een groot offensief voor op de Oekraïense hoofdstad Kiev en maakt zich ook op voor zware luchtaanvallen op andere strategische plaatsen, zo kondigde de Oekraïense president Zelenski aan. Het zou iets voor de komende dagen of zelfs uren kunnen zijn. Toch gelooft militair expert professor Luc De Vos nog altijd niet dat het de bedoeling van de Russen is om Oekraïne volledig te veroveren. “Poetin wil baas blijven over de Donbas, wil het zuiden van het land en zal dan aansturen op een wapenstilstand”, denk ik.