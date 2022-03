Breuk tussen Brian Priske en Antwerp-bestuur lijkt zelfs na derbyzege onherstelbaar, tirade van Paul Gheysens tijdens de rust

Ja, Antwerp won uiteindelijk de derby. Maar of dat betekent dat Brian Priske ook volgende week tegen Anderlecht nog als coach van de Great Old op de bank zal zitten, is zeer de vraag. De breuk tussen de Deen en zijn bestuur lijkt onherstelbaar. Zeker na de tirade van een ziedende voorzitter Paul Gheysens tijdens de rust. En de even woedende reactie van een aangeslagen Priske. Ongezien.