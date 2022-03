Spion, dubbelspion of nationale held: Wie is Oekraïense onderhandelaar die werd geliquideerd?

Denis Kireev, een Oekraïense vredesonderhandelaar die normaal gezien maandag bij de nieuwe gesprekken over een wapenstilstand aanwezig zou zijn, is dood. Vermoord. Geliquideerd, zelfs. Wellicht door geheim agenten. Alleen is niet duidelijk in opdracht van wie. Omdat er twijfel gerezen is over wie hij echt is. Mogelijk is hij een spion of dubbelspion.