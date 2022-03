Jeroen Bergers verkozen tot nieuwe voorzitter Jong N-VA

Jeroen Bergers is de nieuwe algemeen voorzitter van Jong N-VA. Tot en met het verkiezingsjaar 2024 zal hij het uithangbord zijn van de grootste Vlaamse jongerenpartij, luidt het zondag in een mededeling.

Bergers won de verkiezing in vormingscentrum Destelheide in Dworp met 57 procent van de stemmen van tegenkandidaat Glen De Waele. Hij is de twaalfde voorzitter van Jong N-VA en volgt Viktor Rooseleer op die sinds maart 2020 voorzitter was.

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van onze leden. Ze kennen mij als een activist die de vinger op de Belgische wonde legt. Die activistische houding zal Jong N-VA de komende jaren meer dan ooit aannemen. Als student wil ik het ook zeker plezant houden. Jong N-VA is een toffe bende. Samen gaan we met een pint in de hand naar een onafhankelijk Vlaanderenland”, reageert de nieuwe jongerenvoorzitter.

Bergers kwam in 2018 in een polemiek terecht naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden. Hij werd uit de Vlaamse Jeugdraad gezet, maar behield het vertrouwen van de Vilvoordse N-VA-afdeling die hem op de kieslijst hield. Jeroen Bergers zei toen dat hij nooit had deelgenomen had aan de activiteiten van de organisatie en eruit gestapt was na meningsverschillen met Dries Van Langenhove.