Dave De Kock (34) zit sinds vorige week in de gevangenis van Brugge op verdenking van de moord op de kleine Dean (4). Maar na bijna twee maanden weet de moeder nog steeds niet wat er met haar kind is gebeurd. Dat er zo weinig over dit dossier bekend raakt, is hoogst uitzonderlijk. “Maar ook begrijpelijk”, zegt een ingewijde. Vijf redenen die het stilzwijgen bij justitie verklaren.