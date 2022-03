De coronabarometer kleurt geel: deze maatregelen verdwijnen en aan deze regels moet je je nog houden

Vanaf vandaag gaan we over op code geel, de laagste fase van de coronabarometer. Zowel de epidemiologische situatie als de druk op de ziekenhuizen is momenteel onder controle. Veel maatregelen verdwijnen, maar enkelen blijven nog over.

Deze maatregelen verdwijnen:

- Geen mondmaskerplicht op school, op binnen- en buitenevenementen, in de winkels en in de horeca

- Geen CST

- Geen sluitingsuur

- Geen capaciteitsbeperking voor activiteiten, concert- en theaterzalen

Deze maatregelen blijven

- Mondmaskers op het openbaar vervoer, in rusthuizen en in ziekenhuizen.

- PLF voor wie naar een land reist dat niet op de witte lijst van de EU staat.

- CO2-meter en bijhorend actieplan voor luchtzuivering in horeca en voor publieksactiviteiten binnen.

- De test- en quarantaineregels wijzigen niet. Woensdag zitten de ministers van Volksgezondheid hierover samen tijdens de interministeriële conferentie (agg)