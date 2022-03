De Queen verlaat Buckingham Palace voorgoed

De Britse koningin Elizabeth II laat Buckingham Palace voorgoed voor wat het is en zal voortaan alleen nog werken en wonen in Windsor Castle. Op die manier wordt haar tijdelijke verhuis tijdens de coronapandemie naar dat kasteel, dat even buiten Londen ligt, definitief.

Het is al twee jaar dat de Queen al niet meer in Buckingham Palace is geweest. Ze ging in het voorjaar van 2020 met de komst van coronamaatregelen thuiswerken in Windsor. Het is geen geheim dat de Britse koninklijke familie sowieso liever in Windsor Castle is dan in Buckingham, in het veel te drukke Londen.

De beslissing van koningin Elizabeth II om officieel Buckingham Palace te verlaten, kwam desalniettemin als een verrassing voor royaltywatchers. Iedereen ging ervan uit dat ze naar Londen zou terugkeren na de pandemie en nadat de restauratiewerken, die al een tijdje aan de gang zijn in Buckingham Palace, zouden zijn afgerond.

Dit jaar viert de Queen haar platina jubileum op de Britse troon. Zeventig jaar geleden, op 6 februari 1952, werd ze koningin. Ze is daarmee de langst regerende vorst ter wereld. Vorige maand maakte ze bekend dat ze besmet was met het coronavirus maar “slechts milde symptomen vertoonde”. (frp)