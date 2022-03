Armand De Belder, bierbrouwer uit de geuzestreek, is in de nacht van zaterdag op zondag gestorven. “De geuzewereld verliest een icoon. Zonder hem zou er vandaag geen sprake meer zijn van lambiek en geuze”, zeggen kenners. De Belder zette het zurige bier op de wereldkaart en bouwde zijn brouwerij 3 Fonteinen in Beersel uit tot een wereldspeler. Hij werd 70.