‘Treinbende’ laat spoor van vernieling achter en slaat Maarten (35) in elkaar: “Ze komen speciaal naar onze stad om te vechten”

Ieper/Komen

Maarten Sierens werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen bij zijn schoonheidssalon in het centrum van Ieper. De man heeft veel pijn en vragen over het zinloos geweld. Op sociale media is zelfs sprake van homofoob geweld. “Maar dat ben ik niet zeker”, zegt hij nu. Het zou gaan om een Franstalige ‘bende’, die met de trein kwam en een spoor van vernieling trok door de stations- en uitgaansbuurt.