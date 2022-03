Supersub Benito: Raman is meest beslissende invaller in de Europese competities

Wie Anderlecht wél zal kunnen gebruiken tegen Antwerp is Benito Raman. De 27-jarige aanvaller maakte zijn negende competitietreffer van het seizoen, waarvan hij er al zeven als invaller maakte. Raman wil graag het etiket van supersub van zich afschudden, maar feit is wel dat hij de meest beslissende invaller in de Europese competities is met zijn zeven goals tijdens zijn invalbeurten.

Ook bij paars-wit is Raman de meest efficiënte aanvaller: over alle competities heen was hij om de 81 minuten goed voor een doelpunt of assists. Spitsbroeders Zirkzee en Kouamé doen daar respectievelijk 107 en 128 minuten over.

Hoedt geschorst tegen ex-club Antwerp

Anderlecht moet het in de topper van komende zondag doen zonder Wesley Hoedt. De Nederlander pakte tegen KV Oostende zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zit dus tegen zijn ex-club een schorsingsdag uit. Dat brengt kopzorgen met zich mee voor Vincent Kompany: Zeno Debast sukkelt met een blessure aan de voet en is nog onzeker, Hannes Delcroix komt terug uit blessure, maar maakte enkel minuten bij de beloften. Killian Sardella is ook een optie, maar de centrale verdediger van opleiding wordt bij de A-ploeg steevast op de flank uitgespeeld.

(bvv)