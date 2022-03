Groen en Ecolo maken een bocht naar het langer openhouden van twee kerncentrales. “Het is voor mij duidelijk dat plan A (de volledige kernuitstap, red.) herbekeken moet worden en dat we een open blik op plan B moeten houden,” zegt energieminister Tinne Van der Straeten. In ruil eist ze een snellere omslag naar hernieuwbare energie.