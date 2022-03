Nu onze energiefactuur door de oorlog in Oekraïne helemaal dreigt te exploderen, broedt de federale regering op nieuwe maatregelen. Niemand lijkt zich nog te verzetten tegen een verlaging van het btw-tarief op gas naar 6 procent of een systeem dat benzine- en dieselprijzen tempert. Tenzij de kernuitstap nog roet in het eten gooit.