Na tocht van zes dagen arriveert vrijwilligersbus met vluchtelingen in ons land: “Ze staan hier letterlijk met niks”

Zes dagen waren ze onderweg. Maar zondag arriveerden de 43 Oekraïense vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Merchtem (Vlaams-Brabant). Ze zullen hier zo lang als nodig verblijven.

Daar zorgde het Belgisch-Oekraïense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina (32) uit Bollebeek voor. In het begin waren de gasten nog wat onwennig, maar al snel volgden knuffels en waren er hier en daar traantjes. Ze hebben dan ook wat meegemaakt de jongste weken.

“Het was met een Flixbus dat we naar hier kwamen”, zegt Kateryna die zelf naar de Oekraïense grens reisde. “We werken nauw samen met de ambassade van Oekraïne en doen ook aan crowdfunding. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. In België zijn inmiddels meer dan vierhonderd plaatsen waar vluchtelingen worden opgenomen, nu is het zaak om hen aan papieren te helpen. Ze staan hier letterlijk met niks.”

“We hebben de parochiezaal als noodopvang ingericht om hen even te laten bekomen”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Nadien gaan ze met gastgezinnen mee naar huis.”

Eén van die gastgezinnen is Katelijne Van Overwalle (65) en Josse De Baerdemaeker (75). “We hebben zelfs een Whatsappgroep met de buren om te helpen.” (jhw)