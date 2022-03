Snelle wissel en geen aanvoerdersband: razende Ritchie De Laet verlaat Bosuil al tijdens de rust

Nee, het was zondag niet de namiddag van Ritchie De Laet. De verdediger kwam na een weekje ziekenboeg weer in de ploeg tegen Beerschot, maar werd na een dik halfuur alweer naar de kant gehaald. Woedend en met gierende banden verliet hij de Bosuil, nog voor het laatste fluitsignaal werd gegeven. Een kort relaas van een niet zo fijne middag voor de gewezen aanvoerder van de Great Old.

Volop strijd, vechten voor elke morzel grond en winnen is het enige wat telt. Een stadsderby is het type wedstrijd waar Ritchie De Laet voor leeft, nee, voor in de wieg is gelegd. Wees er maar zeker van dat deze Antwerp-Beerschot, zeker in de eigen Bosuil, met een dikke rode stip stond aangeduid in zijn agenda. Het zag er vorige week nochtans niet goed uit, toen hij de partij tegen Club Brugge aan zich moest laten voorbijgaan na een trap op training. Maar ‘Mister RAFC’ haalde de aftrap. Gelukkig voor hem. Gelukkig voor de fans, die hem op handen dragen.

En als Ritchie start en Faris Haroun speelt niet, dan draagt De Laet de aanvoerdersband. Alleen… zondag niet. Onze mannen ter plekke keken raar op toen ze het wedstrijdblad zagen. De © stond ditmaal voor Nainggolans naam en niet voor die van De Laet. Maar de linksachter liet het niet aan zijn hart komen en ging mee voorop in de strijd. In zijn eerste duel met Shankland liet hij de Schot al meteen voelen waar het om draait.

En zo ging het nog even verder. Na één van de vele duels was hij wel aan het trekkebenen, maar bij de daaropvolgende corner trok hij alweer mee naar voren om te koppen. Geen blessure, zou je dan denken, maar toch haalde Brian Priske De Laet naar de kant. Tot groot jolijt van de bezoekende fans, tot grote ergernis van Ritchie. Hij maakte misbaar, gunde zijn coach geen blik en marcheerde de spelerstunnel in. Om dan het stadion te verlaten. Via een achterpoortje van ‘zijn’ Bosuil. Tijdens de rust en met gierende banden. Pijnlijk. Zijn Instagram account is intussen ook verdwenen. Wellicht even geen zin in de vele vragen en reacties... Priske gaf wel aan dat het om een blessure gaat, maar dat doet De Laet zelf niet uitschijnen. Anders stap je toch niet met zo veel misbaar naar de kant. Een derbyzege zou onder normale omstandigheden een groot feest teweegbrengen ten huize De Laet. Liep dat even anders af op zondag 6 maart.

Benieuwd of hij bij de eerstvolgende afspraak op de club verschijnt. Wordt ongetwijfeld vervolgd…