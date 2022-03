Zenuwen strak gespannen in Kiev: hoofdstad maakt zich op voor Russische inval

De zenuwen in de Oekraïense hoofdstad Kiev staan strakgespannen. Volgens het Oekraïense leger is Rusland begonnen met het bijeenbrengen van middelen voor de bestorming van de stad. Dat blijkt uit het verslag van de generale staf, dat maandag op Facebook werd gepubliceerd. Om 8 uur onze tijd gaat daar wel een staakt-het-vuren in om de burgers te evacueren. Wat daarna zal gebeuren, baart waarnemers grote zorgen.

De omsingeling van Kiev nadert langzaam zijn voltooiing. Russische troepen zijn massaal aanwezig in de buurt van de stadsgrenzen, en tegelijkertijd proberen zij volledige controle te krijgen over de steden Irpin en Boetsja, die net buiten Kiev liggen. Vanaf daar is het nog een paar kilometer naar de noordwestelijke stadsgrens. Russische eenheden willen volgens het verslag ook tactisch voordeel halen door de oostelijke buitenwijken van Kiev te bereiken via districten Brovary en Boryspil.

Belangrijkste slag

De adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken heeft volgens plaatselijke media ook gezegd dat zich op invalswegen naar Kiev een vrij grote hoeveelheid Russisch materieel en Russische troepen hadden verzameld. “We gaan ervan uit dat de slag om Kiev de belangrijkste slag van de komende dagen wordt”, klinkt het.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, schreef zondag op zijn Telegram-kanaal dat er in de buurt van Kiev werd gevochten. Hij zei dat de stad doorgaat met het verzamelen van alle middelen voor haar verdediging. Volgens hem zijn controleposten aan de grens vastberaden om elke vijandelijke aanval af te slaan.

Staakt-het-vuren

Rusland heeft er maandag wel mee ingestemd om vanaf 8 uur tijdelijk de wapens te laten zwijgen. Tijdens het staakt-het-vuren zullen de humanitaire corridors in Kiev geactiveerd worden om de veilige evacuatie van burgers mogelijk te maken, maar ook om hulpgoederen te laten aanrukken en gewonden en doden de stad uit te krijgen.