Nieuwe beelden tonen confrontatie tussen Antwerp-fans en politie voor derby: vier arrestaties

In tegenstelling tot de vorige derby verliep het treffen tussen Antwerp en Beerschot zondag relatief rustig. Voor de wedstrijd was er wel een confrontatie aan de Bosuil. Een deel gemaskerde supporters probeerde allerlei zaken het stadion binnen te smokkelen en klom over de poorten. Het kwam tot een korte maar hevige confrontatie met de politie.

De incidenten vonden plaats buiten aan tribune 4, waar de harde kern zit. Op beelden die zondagmiddag onze redactie bereikten, was te zien hoe een grote groep kort voor aanvang van de wedstrijd voor gesloten poorten stond. Enkele supporters met rood-witte maskers — al dan niet om een stadionverbod te omzeilen — klauterden over de hekken en namen dozen vermoedelijk met bengaals vuur aan.

Op nieuwe beelden is te zien hoe de groep, een vijftig man groot, opgewacht werd door de politie. Die probeerde hen terug te dringen en het kwam tot een korte maar hevige confrontatie. Daarbij werden vuurpijlen en rookbommen naar de politie gegooid. In het tumult kon een deel van de gemaskerde groep het stadion binnenlopen.

“Een persoon is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Hij werd gerechtelijk gearresteerd voor het geven van slagen aan een politieman. De drie anderen werden bestuurlijk gearresteerd.”

Niet veel later kwam de mobiele eenheid ter plaatse en keerde de rust buiten aan tribune 4 terug. “Gezien de wachttijd is de poort toen geopend en heeft de politie mee de fouilles uitgevoerd, zodat de wachtende fans sneller in het stadion geraakten”, aldus Migom nog. De politie kon andere confrontaties tussen de supportersgroepen vermijden. Zo bleef het na de derby ook relatief rustig in de straten rond het stadion.

COMMENTAAR. Onze Chef Voetbal: “Als Antwerp-voorzitter Paul Gheysens tijdens de rust geen stampei komt maken dan wint de Great Old die wedstrijd niet”

LEES OOK. Snelle wissel en geen aanvoerdersband: razende Ritchie De Laet verlaat Bosuil al tijdens de rust