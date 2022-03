Het beeld dat de vreselijke gevolgen van Poetins ‘Plan B’ toont

In Oekraïne vallen steeds meer burgerslachtoffers nu het Russische leger inzet op een nieuwe strategie. De gevolgen zijn gruwelijk, zoals het verhaal van een gezin dat naar Kiev probeerde te vluchten bewijst: de misselijkmakende beelden van een moeder en haar twee kinderen dood op straat lijken nu al symbolisch voor dit conflict. De Oekraïense president Zelenski zwoer in een toespraak al wraak, maar het is maar de vraag hoe realistisch dat plan is.