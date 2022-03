Standard-middenvelder Daouda Peeters getuigt over lijdensweg door zenuwziekte: “Als een baby weer leren rollen en rechtstaan”

Daouda Peeters (23) kwam eind oktober 2021 in een nachtmerrie terecht. Dokters stelden het Guillain-Barré syndroom - een zenuwaandoening als gevolg van een bacterie - vast bij de Belgische middenvelder die door Standard gehuurd wordt van Juventus. In een filmpje van kinesistenpraktijk Move to Cure spreekt Peeters, die intussen aan de beterhand is, over zijn lijdensweg.

LEES OOK (+).De lijdensweg van Daouda Peeters: “Op een bepaald moment kon hij niet meer stappen”

“Het begon al in oktober. Ik voelde dat ik evenwichtsstoornissen had en dat ik minder gevoel in mijn benen had”, begint Peeters zijn verhaal. “Dan heb ik samengezeten met de club en heeft de dokter mij doorverwezen naar het ziekenhuis. Eind oktober hebben ze vastgesteld dat ik Guillain-Barré heb.”

“Dat is een zenuwziekte die een verzwakking van het immuunsysteem veroorzaakt”, legt Peeters uit. “In het begin gaat het heel traag en voel je tintelingen in je benen en voeten. Daarna verlies je kracht en uiteindelijk kan je gedeeltelijk verlamd raken.”

Toen Peeters eind oktober naar het spoed ging werd hij meteen voor meer dan een maand in het ziekenhuis opgenomen. “De eerste maand toen ik in het ziekenhuis was ging het nog wel. De tweede en derde maand ging het wat moeilijker omdat het echt lang begon te duren.”

“Je komt aan met lichte verschijnselen en het wordt steeds een klein beetje erger. De fase waarin het erger werd voelde angstaanjagend aan, maar uiteindelijk ben ik er toch goed uitgekomen”, aldus Peeters. Maar het was een lange weg. “Je komt van een rolstoel, terug leren stappen, als een baby uit een wieg terug op de grond leren rollen en leren rechtstaan. Dan ging het weer een weekje goed, dan weer een weekje minder. Het vraagt heel veel tijd, maar het gaat wel goedkomen”, besluit Peeters hoopvol.

Wanneer Peeters terug op het voetbalveld zal staan is nog niet duidelijk. Dit seizoen komt hij alvast niet meer in actie. Standard huurt de middenvelder van Juventus, maar besliste om die overeenkomst niet te verlengen. Wellicht keert Peeters komende zomer dus terug naar Turijn, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt.