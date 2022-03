Lier

Rudy Mertens zat zaterdagavond rustig in bad in een huis in Lier, toen de badkamer ontplofte door een storing aan de gasbrander. In de ogenblikken daarna moest hij brandjes blussen en draaide hij de gaskraan dicht. Door de kracht van de ontploffing liep Rudy zelf gehoorschade op. “Maar het had nog erger kunnen aflopen.”