Nadat ze werd opgepakt: Russische “oma van oppositie” opnieuw aan het betogen

De 77-jarige Yelena Osipova is niet klein te krijgen. Dat bewijst de Russische kunstenares door opnieuw op straat te komen nadat ze woensdag werd opgepakt door politie in Sint-Petersburg. Osipova werd meegenomen toen ze aan het protesteren was tegen de oorlog en kernwapens. Sindsdien is ze wereldwijd een symbool van het Russische verzet geworden.