Filipijnen verhogen leeftijd seksuele meerderjarigheid van 12 naar 16

Tot hiertoe hadden de Filipijnen volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties een van de laagste minimumleeftijden voor seksuele meerderjarigheid ter wereld. In Nigeria ligt die leeftijd met 11 jaar nog lager.

Indien het leeftijdsverschil tussen beide partners maximaal drie jaar is en de seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaatsvonden, zonder dat er sprake is van misbruik of uitbuiting, dan wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid opgeheven. Die uitzondering geldt echter niet wanneer een van de twee partners jonger is dan 13 jaar oud.

Volgens een studie van onder andere Unicef in 2015 heeft in de Filipijnen één op de vijf kinderen die tussen de 13 en 17 jaar zijn al seksueel geweld meegemaakt. Eén op de 25 kreeg tijdens de kindertijd te maken met gedwongen seks. Vaak waren de daders familieleden.