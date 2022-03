Ultras RSC Anderlecht klagen bij bestuur over ‘ghost’-abonnees in sfeervakken: “Daardoor 500 vrije plaatsen per wedstrijd”

De Noordtribune van RSC Anderlecht was tijdens de bekermatch tegen Eupen opvallend veel beter gevuld dan bij competitiewedstrijden. De fans achter het doel hadden ook een boodschap voor de clubleiding: ‘Bestuur, trekken jullie dezelfde conclusies?’, stond op het spandoek te lezen. In een officiële mededeling op sociale media schept supportersgroep Mauves Army duidelijkheid.

“Vele mensen hebben ons de afgelopen dagen terecht aangesproken”, klinkt het in de mededeling van Mauves Army. “Hoe is het mogelijk dat de tribune twee dagen geleden tijdens de bekerwedstrijd tot aan de nok gevuld was en dat dat bij andere matchen tijdens de reguliere competitie een heel ander verhaal was?”

“Het antwoord is héél simpel en we zullen het voor eens en altijd uitleggen. In de competitie hebben enkel abonnees toegang tot de blokken N1-2-3-4. Ze zijn dus enkel en alleen gevuld door abonnees. Er zijn nooit tickets in vrije verkoop voor niet-abonnees tijdens de competitie. Voor de Beker van België hebben niet-abonnees de mogelijkheid om na de voorrangsperiode voor abonnees tickets te kopen.”

500 vrije plaatsen

“Laten we even de cijfers bovenhalen. De club heeft ons bevestigd dat er dit seizoen slechts één wedstrijd was waarbij meer dan 70 procent van de abonnees in N1-2-3-4 aanwezig was. Dit komt neer op minimaal 500 vrije plaatsen per wedstrijd. Terwijl er niet-abonnees klaarstaan om de ploeg aan te moedigen. Zij worden de kans dus ontnomen om hun kleuren aan te moedigen door de afwezigheid van de abonnees.”

Verder klaagt de Mauves Army over het type supporter dat een abonnement neemt in de sfeervakken. “Te veel abonnees zijn hier niet om de juiste redenen. Omdat ze hier de goedkoopste abonnementen vinden of omdat ze tussen de sfeer willen staan maar zelf niet willen deelnemen. Er zijn ongetwijfeld ook ‘ghost’-abonnees die enkel komen naar grote wedstrijden.”

“We hebben vertrouwen in de directie van de club om de daad bij het woord te voeren en oplossingen te zoeken voor dit probleem dat zich al lange tijd stelt”, besluit Mauves Army. “We zullen het niet nalaten de club hierover privé te onderhoren van zodra we de kans hebben.”