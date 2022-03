Burgemeester van Hostomel gedood terwijl hij voedsel en medicijnen uitdeelde

De burgemeester werd doodgeschoten in zijn gemeente Hostomel. — © AFP

In Oekraïne is de burgemeester van de gemeente Hostomel, ten noordwesten van de hoofdstad Kiev, volgens de plaatselijke autoriteiten gedood. Russische troepen hebben Joerij Prylypko opzettelijk neergeschoten, verklaarde de gemeenteraad maandag via Facebook.