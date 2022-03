Russen arriveren in Brest voor derde ronde van vredesoverleg: onduidelijkheid over aanvangsuur

Delegaties uit Rusland en Oekraïne gaan maandag een derde keer sinds het begin van de oorlog onderhandelen over vrede. Dat gebeurt opnieuw in het Wit-Russische Brest. Om hoe laat de gesprekken beginnen, is onduidelijk: de Russen zeggen 13 uur, de Oekraïners 15 uur.

Het is al de derde keer dat beide kampen elkaar treffen voor onderhandelingen. Vorige keer kwamen de twee delegaties bijeen in de regio Brest, in het westen van Wit-Rusland, en werd overeengekomen om humanitaire corridors in te stellen in de omsingelde steden Marioepol en Volnovatsja om de evacuatie van burgers te vergemakkelijken. De evacuatiepogingen verlopen echter allesbehalve van een leien dakje. Beide landen wijzen elkaar daarvoor met de vinger.

Iemand die in tegenstelling tot bij de twee vorige gesprekken niet rond de tafel zal zitten, is Denis Kireev. Die Oekraïense onderhandelaar is vermoord, wellicht door geheim agenten. Maar het is niet duidelijk in opdracht van wie dat gebeurde. Lees er hier meer over.