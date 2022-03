Rusland heeft een lijst opgesteld van “onvriendelijke landen”, waar ook België opstaat

Wie op de lijst staat, heeft volgens Rusland concrete “vijandige acties” ondernomen tegen de Russische overheid en bedrijven en burgers uit het land. Alle deals die Russische bedrijven en burgers in de toekomst aangaan met landen op die lijst, moeten voortaan goedgekeurd worden door een door de overheid samengestelde commissie. Hun schuld aan deze landen zullen de Russen in roebels mogen betalen. Die Russische munt is sinds de start van de oorlog sterk in waarde gedaald.

Op de lijst staan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Noorwegen, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland en Oekraïne, maar ook alle lidstaten van de Europese Unie. België dus ook.

Dat betalen van schulden in roebels moet gebeuren vanop een speciale ‘roebelrekening’. De nieuwe regeling geldt voor al wie maandelijks betalingen van meer dan 10 miljoen roebel - ongeveer 79.000 euro - moet doen.