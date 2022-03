Buitenlandse spelers in Rusland en Oekraïne binnenkort vrij om contract te verbreken? ‘Uitzonderlijke transferperiode op til’

Voetballers die in Rusland en Oekraïne actief zijn zouden binnenkort hun contract kunnen verbreken, zonder daar kosten of andere gevolgen aan verbonden zijn. De spelers zouden dan ook meteen voor een andere club kunnen tekenen dankzij een uitzonderlijke transferperiode. Dat meldt het Franse L’Equipe.

De oorlog in Oekraïne treft ook de voetbalwereld. Sinds de Russische invasie op 24 februari zijn alle Oekraïense competities stilgelegd. Alle Oekraïense mannen tussen de 18 en de 60 werden opgeroepen om het leger bij te staan. De buitenlandse spelers verlieten het land zo snel mogelijk.

Vorige week deden de World Leagues Forum, de internationale vereniging van voetbalcompetities, en de FIFPro, de internationale spelersvakbond, een oproep naar de FIFA om buitenlandse spelers in Oekraïne én Rusland hun contract te laten ontbinden indien ze dat wensen.

Uitzonderlijke transferperiode

Die oproep zou nu dus gehoor krijgen. “De FIFA zou zeer binnenkort een ondersteuningssysteem aankondigen voor buitenlandse spelers die in Oekraïne en Rusland spelen”, klinkt het in L’Equipe. “Volgens onze informatie zullen deze spelers het recht hebben om hun contract te verbreken, zonder juridische afbreuk te doen. En een uitzonderlijke transferperiode zal hen in staat stellen om voor een andere club te tekenen, zonder dat ze moeten wachten op de transferperiode van deze zomer.” Volgens de gerenommeerde Franse sportkrant zal FIFA-baas Gianni Infantino de maatregelen begin deze week communiceren.

In Oekraïne spelen er een tachtigtal buitenlanders, in Rusland een honderdtal. De Russische club Krasnodar zette de contracten van acht buitenlandse spelers op eigen initiatief stop. Er zijn ook heel wat spelers die al aangaven dat ze hun club willen verlaten. Maximiliano Caufriez, de Belgische verdediger die bij Spartak Moskou speelt, zei vorige week wel nog dat hij voorlopig niet van plan was Rusland te verlaten.

