Aardappelverwerker Agristo zoekt 100-tal nieuwe personeelsleden

Het aardappelverwerkend familiebedrijf Agristo uit Wielsbeke is op zoek naar een honderdtal nieuwe personeelsleden. Het bedrijf, waar al zo’n 1.000 mensen werken, organiseert deze maand twee jobdagen.

Agristo is enorm gegroeid en dus op zoek naar extra personeel, luidt het. Het gaat om verschillende profielen, van product- en inpakoperatoren, tot heftruckchauffeurs, technisch tekenaars, administratieve krachten, IT-ers, enz.

Agristo vindt de juiste motivatie belangrijker dan het juiste diploma. “Of het nu aan een productielijn is of op een stafvergadering: collega’s die vooruit kijken en tegelijk van aanpakken weten, daarvoor heb je niet altijd een bepaald diploma nodig. Als je het in je hebt, krijg je op onze werkvloer alle kansen om bij te leren”, klinkt het.

De jobdagen vinden plaats in Wielsbeke en Nazareth, op donderdag 24 maart van 15 tot 20 uur, en op zaterdag 26 maart van 9 tot 13 uur.