Oprichter ‘Steun Oekraïne’-actie geschokt door reacties: “Mannen vragen of ik hen een mooie, oprechte en jonge Oekraïense kan bezorgen”

De oprichter en gangmaker van ‘Steun Oekraïne’ ,Zelzatenaar Andy de Schipper, probeert Oekraïense vluchtelingen naar ons land of naar Nederland te halen en probeert via sociale media ook ritten van en naar deze streek te coördineren. Andy vertrok als een van de eersten naar de Poolse grensstreek met het aanbod om mensen bij hem thuis op te vangen. Hij vond al bijna tweehonderd gezinnen die hun huis tijdelijk ter beschikking willen stellen aan deze mensen maar ontdekt nu dat er ook malafide mannen zijn pad kruisen.

Via zijn Facebookpagina krijgt hij nu ook vragen in de zin van ‘kan je ons aan een leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw helpen. Maximum leeftijd 45 jaar met liefst geen kinderen.’

“Idiote gedrag”

Hij vindt het vreselijk dat zijn actie nu als een ‘datingbureau’ wordt gebruikt. “Hoe haal je het in je hoofd om op zoek te gaan naar vrouwen die nog maar net de dood zijn ontvlucht en waarvan de man zijn leven aan het riskeren is aan het front . Met dit idiote gedrag verpest je het voor de vrouwen die de bommen ontvluchten. Maar goed, wij weten ook dat deze problemen op ons pad liggen en zullen zeer goed monitoren wat er gebeurt en doen er alles aan om deze ‘hufters’ geen kans te geven. ”, sneert de Zelzatenaar die zich momenteel opnieuw in de Pools-Oekraïense grensstreek bevindt.

“Wij zijn zelf ‘slechts’ vrijwilligers die ons steentje willen bijdragen. Ik roep iedereen op om deze signalen - als je ze kent in je omgeving - te melden. En als dat bij de officiële instanties niet kan, geef ze dan aan ons door. We gaan anoniem met je informatie om.”

Eerder waarschuwde Theo Francken (N-VA) hier al voor. Francken zei niet echt te geloven in de opvang van vluchtelingen bij mensen thuis. “Ik weet dat de meesten goeie bedoelingen hebben want de solidariteit in ons land is erg groot. Maar er zijn er misschien ook met minder goeie bedoelingen, zo iemand die het met andere bedoelingen wel ziet zitten om een Oekraïense vrouw in huis te halen.”