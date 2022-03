Vandaal kapt bus verfafbijtmiddel over auto Daniel (68): “Zeker 2.000 euro schade”

Het was voor Daniel flink schrikken toen hij vrijdagavond zijn geparkeerde Renault Trafic in de Astridlaan in Nieuwpoort opzocht. De auto staat er geparkeerd op een openbaar parkeerplein niet ver van zijn woning. “Toen ik ging kijken was zowat alle verf van mijn motorkap afgevreten”, zegt Daniel. “Ook op de grond lagen spikkels van het product. En omdat die er nogal slordig werd opgegooid zijn er in het koetswerk errond ook spatten terug te vinden. De schade is dus groot. Enkel al het verwijderen van alle resterende verf, het afwrijven van de motorkap en het opnieuw laten spuiten zal me 2.000 euro kosten. Als er al geen schade is aan het koetswerk zelf. Het is een hoog bedrag waar ik zelf moet voor opdraaien, want dit is geen omnium. De bestelwagen is ook tien jaar oud, maar ik rij er graag mee rond, om te gaan vissen bijvoorbeeld.”

Vermoeden naar dader

Daniel deed onmiddellijk aangifte bij de politie maar die tast voorlopig in het duister. Daniel zelf heeft wel een vermoeden wie de dader kan zijn. “Het is immers niet de eerste keer”, zegt hij. “Enkele maanden geleden zaten er ook blutsen en krassen in mijn Trafic. Ik vermoedde toen al wie de dader was nadat iemand me een tip gaf, en vermoed dat het nu om dezelfde persoon gaat. Maar ik dat niet hard maken en zoek daarom getuigen. Ik ben geboren en getogen in Brussel en woonde 20 jaar in Vilvoorde. Nu woon ik al zeven jaar, sinds mijn pensioen, aan het zeetje. Ik heb met niemand problemen hier, en spreek zelfs behoorlijk goed Nederlands. Het is voor mij dan ook een raadsel waarom ze me zouden viseren. Onze andere auto zetten we niet meer op straat. Daarvoor hebben we een garage aangekocht.”

Wie tips heeft kan daarmee terecht bij politiezone Westkust.