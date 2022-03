Kremlin-woordvoerder: “Als Oekraïne eisen inwilligt” kan oorlog “elk moment” stoppen

De Russische eisen zijn niet min. Peskov somde ze op: de grondwet aanpassen en neutraliteit verankeren, de NAVO niet vervoegen, de Krim erkennen als Russische grondgebied en de Donetsk en Loegansk erkennen als onafhankelijke staten.

Peskov vertelde aan het persagentschap Reuters dat Oekraïne op de hoogte is van die eisen, maar er kwam geen onmiddellijk reactie van Oekraïne. Rusland heeft Oekraïne al vanuit verschillende hoeken aangevallen, maar volgens Peskov is het niet de bedoeling om verdere territoriale claims te maken op het land. “We zijn echt bezig met de demilitarisering van Oekraïne. We zullen het afmaken. Maar het belangrijkste is dat Oekraïne ophoudt met zijn militaire acties. Ze moeten stoppen met hun militaire acties en dan zal niemand schieten,” zei hij.

“Het gaat er niet om dat wij Loegansk en Donetsk van Oekraïne afpakken. Donetsk en Loegansk willen geen deel uitmaken van Oekraïne. Maar dat betekent niet dat ze daardoor vernietigd moeten worden,” zei Peskov. “Voor de rest: Oekraïne is een onafhankelijke staat die zal leven zoals het wil, maar onder voorwaarden van neutraliteit.”

Rusland en Oekraïne zullen maandag opnieuw, voor de derde keer ondertussen onderhandelen over de situatie in Wit-Rusland. (sgg)