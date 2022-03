Oekraïense arts richt zich tot zijn Russische vrienden: “Jullie hebben me verraden”

De Oekraïense arts Ruslan, die al dertien dagen bijna non-stop werkt in het ziekenhuis in de zuidelijke stad Mykolaiv, richtte zich tijdens een interview met de Amerikaanse zender CNN aan zijn Russische vrienden. Hij is oorspronkelijk afkomstig van de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 geannexeerd werd door Rusland. Russische staatspropaganda verkondigt er nog steeds dat de oorlog met Oekraïne een “speciale militaire operatie” is, dat ze er zijn om de mensen uit de volksrepublieken Donetsk en Loegansk te beschermen en te strijden tegen nazi’s. Maar Ruslan wil tonen dat dat niet het geval is. Hij liet aan CNN onder meer het mortuarium zien waar de lichamen blijven toekomen.

“Ik ben van de Krim en mijn vrienden daar denken dat het werkelijk zo is. Ik moet tegen mijn voormalige vrinden zeggen: ‘Jullie hebben me verraden omdat jullie Poetin steunen. Hij is een fascist, een echte’”, zegt hij al wenend. “Mijn familie verstopt zich nu in een kelder door jullie monsters. Ik vertel jullie dat het echt eng is om te zien. Mijn vrienden die in Kiev, Charkov en Sumy zijn, zitten in kelders. Ze verstoppen zich in kelders voor Russische bommen. Wanneer zal dit stoppen?”

(sgg)