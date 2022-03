Hackers van Anonymous zenden oorlogsbeelden uit op Russische Netflix en tv-zenders

De Russische overheid heeft volledige controle over de binnenlandse media en censureert het nieuws hevig voor zijn eigen burgers. Ook sociale mediakanalen worden geblokkeerd. Dat maakt het de Russische bevolking lastig om objectieve informatie te verzamelen over de oorlog in Oekraïne. Hackerscollectief Anonymous wil ook het Oekraïense verhaal vertellen op de Russische televisie en hackte maandag Wink and Ivi - de Russische versie van Netflix - om oorlogsbeelden te tonen. Ook de livestreams van zenders Russia 24, Channel One, Moscow 24 werden overgenomen door de hackers.