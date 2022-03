PSG zonder Kylian Mbappé naar Real? Ster aanvaller zeer onzeker na tik op voet

Zorgen bij PSG. Sterspeler Kylian Mbappé incasseerde op training een tik op de voet. Hij is zeer onzeker voor de verplaatsing naar Real in de Champions League, maar het spreekt voor zich dat de club hem nog zal proberen op te lappen.

“Zeer onzeker voor Real”, dat is Kylian Mbappé volgens de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe. De Franse superster van PSG kreeg op de maandagtraining een tik op de voet. Even werd zelfs gevreesd voor een breuk, maar eerste onderzoeken hebben aangewezen dat het niet zo ernstig is. Toch is het twijfelachtig of Mbappé er woensdagavond bij zal zijn in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. PSG doet er wel alles aan om hem alsnog klaar te stomen.

Voor Real Madrid zou de afwezigheid van Mbappé dubbel zijn. Enerzijds is het goed nieuws dat één van de beste spelers ter wereld - dit seizoen in 34 officiële duels goed voor 24 doelpunten - ontbreekt bij de tegenstander. In de heenwedstrijd in Parijs was Mbappé onhoudbaar en maakte hij de enige treffer (1-0), mocht hij er niet bijzijn, stijgen de kwalificatiekansen van Real.

Langs de andere kijkt gans Madrid uit naar de komst van Mbappé. De Fransman is één van de belangrijkste targets voor Real komende zomer, maar waarschijnlijk krijgen de fans hem woensdagavond dus niet te zien.

Voor Sergio Ramos lijkt de confrontatie met zijn ex-club sowieso te vroeg te komen. De Spaanse verdediger, die al het hele seizoen met kwaaltjes sukkelt, ontbrak maandag nog altijd op de groepstraining, net als Ander Herrera (ooginfectie). Bij Real, waar Eden Hazard wellicht weer bankzitter is, valt het af te wachten of Toni Kroos speelklaar geraakt.