Geblesseerde Zinho Vanheusden mist interlandperiode met Rode Duivels

Zinho Vanheusden mist de komende interlands met de Rode Duivels. De 22-jarige verdediger, door Inter Milaan verhuurd aan Genoa, ondervindt te veel last een hamstringblessure.

Vanheusden is onder Alexander Blessin een vaste waarde in de defensie van de Serie A-club, maar moest de voorbije drie competitiematchen aan zich voorbij laten gaan. Nu is ook zeker dat hij oefenduels van de nationale ploeg tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart) niet zal halen.

Zuur voor de jonge verdediger, die naar alle waarschijnlijk op speeltijd had mogen rekenen. Vanheusden verzamelde tot nu toe één cap, op 8 oktober 2020 tegen Ivoorkust (1-1). (bfa)