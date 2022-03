Staatssecretaris Sammy Mahdi: “Ik weiger Oekraïense mannen terug te sturen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt dat ook mannen tussen de 18 en 60 jaar die vluchten uit Oekraïne in België mogen verblijven. Kamerlid Theo Francken (N-VA) vroeg zich op Twitter af of we deze niet moesten melden aan hun thuisland, omdat mannen van die leeftijd Oekraïne eigenlijk niet mogen verlaten omdat ze beschikbaar moeten blijven voor het leger.

“In het scenario dat de oorlog hét conflict is van het westen tegen onze grootste vijand Rusland, doe je alles om de moraal van onze strijdkrachten hoog te houden. Dat betekent dat je desertie niet beloont met een gratis leefloon”, tweette Kamerlid Theo Francken (N-VA). “Oh wee als je daar iets van durft zeggen.”

“Als mannen tijdelijke bescherming vragen, zullen wij die geven”, schrijft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie op Twitter. Hij bezocht vandaag onder andere vluchtelingenkampen op de Pools-Oekraïense grens. “Ik weiger hen terug te sturen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Als deze mannen bij het verlaten van het land een Oekraïense wet overtreden hebben, en Oekraïne hen wil terughalen, dan is het aan Oekraïne om ons de vraag te stellen deze mensen terug te sturen.” Hij voegt er meteen aan toe dat België zelfs als er effectief een vraag zou komen om een uitlevering, niemand zou terugsturen. “Deze vragen moeten zeer grondig onderzocht worden, en zijn nu trouwens de facto opgeschort. We gaan nooit iemand terugsturen naar een plaats waar een mogelijke schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.” Zonder Francken te noemen, adresseerde Mahdi zich ook rechtstreeks tot het Kamerlid op Twitter. “Je mag vinden dat mannen in hun land moeten blijven vechten. Maar blijf misschien eerst in een regering en spreek dan over hoe moedig vaders horen te zijn die met hun kinderen vluchten voor de bommen. Alstublieft zeg.”