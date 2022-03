Joachim Coens verwacht dat levensduurverlenging kerncentrales er komt

“Ik denk dat we zullen vaststellen dat het effectief nodig is het Plan B waar al sprake van was te activeren en te gaan praten met Engie”, aldus Coens in het programma De Wereld Vandaag. Dat zogenaamde Plan B is de verlenging van de levensduur van de centrales Doel 4 en Tihange 3. Plan A is de volledige sluiting van de kerncentrales in 2025, waarbij een groot deel van die capaciteit zou worden opgevangen door gascentrales.

Volgens Coens zijn verdere stappen naar hernieuwbare energie belangrijk, om onze onafhankelijkheid op vlak van energie te vergroten. Maar er zijn ook de aspecten bevoorradingszekerheid en de prijs. “Die bevoorrading lijkt nog verscherpt - er was al een issue rond - zodat we de vraag kunnen stellen of we zonder die kernenergie kunnen vandaag”, aldus de CD&V-voorzitter, die er dus van uitgaat dat de verlenging nodig zal zijn.

Hij verwacht dat het volledige dossier volgende week op tafel zal belanden. De prijszetting is volgens hem daarbij een topprioriteit. Eerder op de dag leken Groen en Ecolo een opening te maken voor een verlenging van de kerncentrales, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.