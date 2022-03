Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor wapenleveringen in Oekraïne

De levering van wapens of vliegtuigen en de inzet van huurlingen zullen de humanitaire situatie in Oekraïne niet verbeteren, zei woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie maandag volgens staatspersbureau TASS. Integendeel, dat zou “een catastrofale ontwikkeling in de situatie veroorzaken, niet alleen in Oekraïne, maar ook in de NAVO-landen.”

Zakharova waarschuwde voor een “wereldwijde ineenstorting” als westerse wapens in handen van strijders zouden komen.

België stuurde enkele dagen na de Russische invasie 200 antitankwapens, 5.000 machinegeweren en 3.800 ton brandstof naar Oekraïne.

Moskou heeft de schade en de gevolgen van dat beleid al uitgelegd aan de betrokken landen “met de feiten in de hand”, aldus nog Zakharova. Sommige landen houden echter vast aan hun wapenleveringen, zei ze. “Dat is hun keuze. Die keuze is verkeerd en gewoonweg misdadig.”