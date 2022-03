Antwerp voor onbepaalde tijd zonder kapitein Ritchie De Laet: “Nood aan rust om lichaam volledig te laten herstellen”

Antwerp zal het “een tijd” zonder boegbeeld Ritchie De Laet moeten stellen. Dat heeft The Great Old maandag gemeld. “Ritchie heeft nood aan rust om zijn lichaam, na een lang en slopend seizoen, volledig te laten herstellen”, klinkt het.

De Laet begon zondag op de dertigste speeldag van de Jupiler Pro League in de basis in de derby tegen Beerschot (2-1 winst), maar trainer Brian Priske haalde de 33-jarige verdediger, die de dagen voordien sukkelde met een enkelblessure, na ruim een halfuur naar de kant. De Laet was zichtbaar niet tevreden na de wissel en zou naar verluidt nog voor het einde van de wedstrijd de Bosuil al verlaten hebben.

Maandag gaf RAFC meer info over de fitheid van De Laet, die “een tijd” niet in actie zal komen. “Onze speler sukkelde de laatste tijd met enkele blessures en ongemakken, en is tegelijk blijven spelen tot het niet meer ging. Nu is het belangrijk dat Ritchie weer 100 procent fit geraakt voor hij aan spelen kan toekomen. De club geeft hem daarvoor dan ook alle tijd. Enkele behandelingen zijn intussen al opgestart.”

“Noch de club, noch de speler gaat hierover verder commentaar geven. Veel succes met de revalidatie Ritchie!”, besluit Antwerp.