De Russische regering heeft een lijst opgesteld met landen die zich “vijandig gedragen” tegenover Rusland. Russische bedrijven en burgers mogen hun schulden aan de landen op deze lijst in roebels terugbetalen, aan de geldende wisselkoers die dag. “Het is een manier om de bedrijven in eigen land te sussen, maar het is vooral du jamais vu”, zegt financieel econoom Tom Simonts.