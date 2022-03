Derde onderhandelingsronde tussen Rusland en Oekraïne afgelopen: “Te vroeg om over iets positief te spreken”

Maandag kwamen de Russische en de Oekraïense delegaties voor de derde keer samen in Wit-Rusland om te onderhandelen over de oorlog in Oekraïne. Rusland had op voorhand verschillende eisen gesteld. Maar daar werd tijdens de derde onderhandelingsronde niet aan voldaan, klinkt het aan Russische kant.

De Kremlin-woordvoerder Peskov had maandag laten weten dat “als Oekraïne de Russische eisen inwilligt” de oorlog op “elk moment” kan stoppen. Die eisen waren: de grondwet aanpassen en neutraliteit verankeren, de NAVO niet vervoegen, de Krim erkennen als Russische grondgebied en de Donetsk en Loegansk erkennen als onafhankelijke staten.

Maar het ziet er niet naar uit dat de onderhandelaars het eens zijn geraakt maandagavond. Volgens een Oekraïense onderhandelaar zouden de gesprekken gezorgd hebben voor “kleine positieve” ontwikkelingen op het vlak van mogelijke humanitaire corridors. Maar de onderhandelingen zouden niet geleid hebben tot een verbetering van de situatie. Dat meldt Reuters.

De Russische delegatie gaf aan dat de gesprekken “niet aan de verwachtingen van Moskou” voldeden. De besprekingen “zijn niet gemakkelijk. Het is nog te vroeg om over iets positiefs te praten,” zei onderhandelaar Vladimir Medinsky na afloop van de gesprekken. “Hopelijk kunnen we de volgende keer een grotere stap voorwaarts zetten.” En ook de Russische onderhandelaar Slutsky klopt niet erg optimistisch. Hij zei dat we niet onder de illusie moeten zijn dat de volgende gespreksronde tot een eindresultaat zou leiden.

De onderhandelingen werden gehouden in Wit-Rusland. De specifieke locatie werd om veiligheidsredenen niet meegedeeld. Er werden eerder al twee onderhandelingsrondes gehouden in Wit-Rusland.

De twee landen zouden besloten hebben om verder in gesprek te gaan over een staakt-het-vuren. Ook de vierde onderhandelingsronde zou plaatsvinden in Wit-Rusland. (sgg)