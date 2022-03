We lachen naar elkaar, de kassierster en de slager tot onze kaken er pijn van doen. Opgelucht dat we eindelijk van achter dat masker kunnen komen. Maar hier en daar zie je toch nog enkele uitzonderingen. Mensen die er niet helemaal gerust op zijn of goede redenen hebben om het alsnog te dragen. Zij houden hun masker toch nog (eventjes) op.