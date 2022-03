Dertig telefoontjes van bezorgde ouders voor drama in kinderdagverblijf, maar Kind en Gezin deed niets

In de weken voor het drama in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke hebben bezorgde ouders zeker dertig keer naar Kind en Gezin gebeld. De ouders kregen van de overheidsdienst zelfs te horen dat ze beter geen klacht konden indienen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandagavond op basis van getuigenissen van ouders. Er is een klacht ingediend bij de politie tegen Kind en Gezin.

Een koppel, met een kindje in de crèche, zegt tussen december en januari vier keer naar de klachtendienst van Kind en Gezin gebeld te hebben. “Maar ook van andere ouders hebben we vernomen dat ze verschillende keren contact hadden”, klinkt het. “Als we alles bij elkaar leggen, dan komen we aan liefst 30 meldingen in drie maanden tijd.”

De ouders meldden geen mishandeling, maar andere problemen. Zo zouden ziektedagen wel aangerekend worden. Het koppel probeerde dat uit te praten, maar nadat de uitbaatster in november erg boos geworden was, namen ze contact op met Kind en Gezin. Daar werd echter afgeraden klacht in te dienen. “Nadien hebben we nog drie keer gebeld, maar telkens kregen we dezelfde reactie.” Zo werd er onder meer gezegd dat een klacht nooit anoniem kan, maar dat klopt niet. Ook andere ouders werd afgeraden een klacht in te dienen.

De ouders dienden intussen bij de politie een klacht in tegen Kind en Gezin “We vinden dat de overheid de veiligheid van ons kindje ernstig in gevaar heeft gebracht door niet te reageren op de vele meldingen en klachten”, klinkt het in de krant. “We vinden het onbegrijpelijk dat niemand bij Kind en Gezin na zoveel verontrustende telefoontjes tot het besef is gekomen dat er ingegrepen moest worden.”

De bevoegde overheidsdienst zegt aan de krant niet te kunnen bevestigen hoeveel meldingen er binnenkwamen. “Onze diensten moeten dat verzamelen, maar die hebben het momenteel erg druk.”

Op vrijdag 18 februari overleed een meisje van zes maanden in het UZ Gent na een hersentrauma dat ze in ‘t Sloeberhuisje had opgelopen doordat ze hevig door elkaar geschud was. Het Oost-Vlaamse parket verdenkt de vader van de uitbaatster.