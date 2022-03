Als een icoon van rivaal Manchester United het al zegt: “Kevin De Bruyne is de beste middenvelder ter wereld”

Kevin De Bruyne voerde zondag een show op in Manchester. De Rode Duivel leidde City naar een 4-1 derbyzege tegen Manchester United. De Bruyne was zelfs zo indrukwekkend dat United-icoon Paul Scholes zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak.

LEES OOK. De grote Kevin De Bruyne-show: Rode Duivel legt Manchester United over de knie met twee goals en één assist

“Ik kan momenteel niemand bedenken die hem kan benaderen”, aldus de gewezen topmiddenvelder in zijn analyse. “Kevin doet alles op een voetbalveld. Het is leuk als voetballers geweldige passers zijn en de bal goed kunnen bijhouden, maar deze kerel scoort doelpunten, verdedigt mee, zijn passes zijn briljant… De Bruyne heeft werkelijk alles wat je wil van een middenvelder van wereldklasse. Hij is de beste middenvelder in de Premier League, en waarschijnlijk ter wereld.”

Al helpt het ook dat de Rode Duivel in een topteam speelt. “Man City heeft drie of vier van zo’n gasten”, aldus Scholes. “Denk maar aan Bernardo Silva, Jack Grealish, Phil Foden. Ze hebben een geweldige ploeg en kunnen van overal komen. Maar De Bruyne… Elke keer als hij de bal krijgt, denkt hij al aan een doelpunt. Door dat zelf te scoren of een assist te geven. Dat is gewoonweg een fantastische instelling om te hebben.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Yaya Touré, die nog met De Bruyne speelde bij Man City, zag onze landgenoot schitteren. “Hij is een fantastische voetballer en hij maakt het verschil. Kevin scoorde twee doelpunten, maar die assist op de goal van Riyad Mahrez… De precisie stond op punt. Heerlijk, zo’n bal.”