OVERZICHT. Dit gebeurde vandaag in Oekraïne: derde onderhandelingspoging, discussie over humanitaire corridors en België op lijst met vijandige landen

Twaalf dagen al wordt er oorlog gevoerd in Oekraïne. Op 24 februari vielen de Russen binnen in hun buurland. Momenteel zit er geen verbetering in de situatie. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op maandag.

Maandagochtend om 10 uur lokale tijd (8 uur Belgische tijd) zouden de wapens zwijgen in Oekraïne. De Russen hadden ingestemd met een tijdelijke staakt-het-vuren in Kiev, Marioepol, Charkov en Soemy om mensen te evacueren en hulp aan te reiken via humanitaire corridors. Maar er kwam al snel kritiek op die corridors. Dat vooral door hun locatie. De Oekraïense president Zelenski noemde ze “compleet immoreel” omdat ze allemaal leidden naar Rusland of Wit-Rusland. Er werden alternatieven voorgesteld, maar een antwoord bleef uit.

De Kremlin-woordvoerder Peskov liet maandag dan weer weten dat “als Oekraïne de Russische eisen inwilligt” de oorlog op “elk moment” kan stoppen. Die eisen waren: de grondwet aanpassen en neutraliteit verankeren, de NAVO niet vervoegen, de Krim erkennen als Russische grondgebied en de Donetsk en Loegansk erkennen als onafhankelijke staten.

Die eisen waren samen met de humanitaire corridors later op de dag voer voor discussie op de derde onderhandelingspoging tussen de Russen en de Oekraïners. Opnieuw vond die plaats in Wit-Rusland en opnieuw verliepen die niet erg vlot. Volgens een Oekraïense onderhandelaar hebben de gesprekken gezorgd voor “kleine positieve” ontwikkelingen op het vlak van mogelijke humanitaire corridors. Maar leidden ze niet tot een verbetering van de situatie. De Russen vonden het dan weer te vroeg om te spreken over iets “positief”. Er komt “snel” een vierde gespreksronde.

Maandagmiddag kwam het Kremlin ook met een opvallende lijst met “onvriendelijke landen.” Wie op de lijst staat, heeft volgens Rusland concrete “vijandige acties” ondernomen tegen de Russische overheid en bedrijven en burgers uit het land. Op de lijst staan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Noorwegen, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland en Oekraïne, maar ook alle lidstaten van de Europese Unie. België dus ook.

Ook in ons land zorgde de oorlog in Oekraïne voor discussie vandaag. Kamerlid Theo Francken (N-VA) vroeg zich op Twitter af of we mannen tussen 18 en 60 jaar niet moesten melden aan hun thuisland, omdat mannen van die leeftijd Oekraïne eigenlijk niet mogen verlaten omdat ze beschikbaar moeten blijven voor het leger. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bevestigde dat ook mannen tussen 18 en 60 jaar in ons land tijdelijke bescherming zullen krijgen als ze daarom vragen.

Maandag maakten ook enkele internationale instanties cijfers over de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne bekend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er minstens negen doden bij 16 aanvallen op de gezondheidszorg in Oekraïne tussen 24 februari en 3 maart. De Verenigde Naties telden ondertussen al 406 burgerslachtoffers, waaronder 27 kinderen, sinds het begin van de invasie. Maar het echte cijfer ligt volgens hen veel hoger. Er zouden ook al 801 gewonden gevallen zijn onder de burgerbevolking, daarbij ook 42 kinderen.

De VN telden ook al 1,73 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne. In de laatste 24 uur kwamen er 200.000 bij. De organisatie herhaalt op Twitter dat dit nu de snelst groeiende vluchtelingencrisis in Europa is sinds de Tweede Wereldoorlog.

