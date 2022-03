Recordbedrag verwacht voor ‘nagenoeg perfecte’ eerste druk Harry Potter

Bij het Britse veilinghuis Hansons gaat een ‘nagenoeg perfecte’ eerste druk onder de hamer van Harry Potter and the philosopher’s stone. Het boek werd nooit gelezen en een kwarteeuw lang in het donker bewaard in een beschermhoes. De hardcover, een van de slechts 500 exemplaren van de eerste oplage uit 1997, zou 100.000 Britse pond (ruim 120.000 euro) kunnen opleveren, zeggen de veilingmeesters. Een vergelijkbaar exemplaar, in bijna perfecte staat, bracht in december in de VS 434.000 euro op. (blg)