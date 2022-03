Yves Vanderhaeghe zag lichtpunten ondanks eerste nederlaag met KV Oostende: “Tegen Club Brugge onze momenten wel pakken”

KV Oostende moet Club Brugge opnieuw proberen te scoren, en dat weet ook Yves Vanderhaeghe. De match op Anderlecht werd weinig verrassend verloren, al zag de coach ook een aantal lichtpunten. Dat de redding ondertussen zo goed als zeker is, onder andere. “Met negen punten mag het eigenlijk niet meer mislopen, al is dat onder voorbehoud tot we mathematisch zeker zijn”, aldus Vanderhaeghe.