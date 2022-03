Anderson Esiti kijkt uit naar duel tussen zijn ex-clubs PAOK en AA Gent: “Beide trainers leggen de lat heel hoog”

Na drie jaar bij AA Gent verkaste Anderson Esiti in de zomer van 2019 naar het Griekse PAOK, waar hij nooit echt zijn stempel kon drukken. Drie weken geleden ruilde de 27-jarige Nigeriaanse middenvelder de Griekse zon in voor Hongarije. Bij Ferencvaros wil Esiti nu vooral opnieuw timmeren aan zijn eigen loopbaan en weer proeven van sportieve successen. “Toch probeer ik donderdag echt op tijd voor de buis te zitten, want ik kijk ook als voetbalfan uit naar dit duel.”