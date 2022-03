Al 1.439 Oekraïense vluchtelingen hebben zich geregistreerd zich in ons land

Gisteren meldden zich 740 Oekraïense vluchtelingen in ons land. Daarmee komt de totale ­teller op 1.439. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen, maar ook mannen, die volgens Oekraïense wetgeving hun land niet mogen verlaten. Maar staatssecretaris Sammy Mahdi is niet van plan ze terug te sturen naar oorlogsgebied.

Het was gisteren erg druk aan het registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel. De rijen met wachtende vluchtelingen waren zelfs zo lang, dat werd gevraagd dat wie niet te oud of te jong was, of ziek of zwanger, op een later tijdstip kon terugkeren.

In werkelijkheid zijn intussen al veel meer dan die 1.439 geregistreerde Oekraïeners naar ons land gevlucht, maar nog niet iedereen liet zich officieel registreren. Dat is ook niet onmiddellijk ­nodig. Ze kunnen hier perfect legaal verblijven voor een kort verblijf van 90 dagen zonder tijdelijke bescherming aan te ­vragen. Een deel van de vluchtelingen heeft zelf onderdak gevonden bij familie en vrienden. Zeker 247 vroegen en kregen opvang bij Fedasil. “In de eerste plaats gaan zij naar plaatsen voor collectieve opvang”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Wie niet meteen terechtkan in een opvangplek in een gemeente, kan naar de crisisopvang. Als er dan nog nood zou zijn aan bijkomende crisisopvang, kan een beroep gedaan worden op particulieren.”

Twitterrel over mannelijke vluchtelingen

Mahdi zegt dat de meerderheid die zich laat registreren vrouwen en kinderen zijn. Maar onder de vluchtelingen bij het registratiecentrum zijn ook mannen tussen 18 en 60 jaar. Die mogen eigenlijk hun thuisland niet verlaten omdat ze paraat moeten blijven voor het Oekraïense leger. Dat benadrukte ­Kamerlid Theo Francken (N-VA) gisteren ook. Hij vraagt zich op Twitter af of we die mannen niet moeten melden aan Oekraïne. “In het scenario dat de oorlog hét conflict is van het Westen tegen onze grootste vijand Rusland, doe je alles om de moraal van onze strijdkrachten hoog te houden. Dat betekent dat je desertie niet beloont met een gratis leefloon”, tweette Francken.

Al maakte Sammy Mahdi, die gisteren zelf de Pools-Oekraïense grens bezocht, duidelijk dat hij ze zeker niet zal terug­sturen. “Als mannen ­tijdelijke bescherming vragen, zullen wij die ook geven. Ik weiger hen terug te sturen met een bevel om het grondgebied te verlaten.” Zonder hem bij naam te noemen, richtte Mahdi zich ook tot Theo Francken in een tweet. “Je mag vinden dat mannen in hun land moeten blijven vechten. Maar blijf misschien eerst in een regering en spreek dan over hoe ­moedig vaders horen te zijn die met hun kinderen vluchten voor de bommen. Alstublieft zeg.”