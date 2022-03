Toptalent Rayane Bounida wil bij Ajax Abdelhak Nouri eren, die in juli 2017 een hartaanval kreeg: “De droom van Appie waarmaken”

Rayane Bounida (16) is van Ajax en koos niet voor de “bergen geld.” Anderlecht leverde inspanningen, terwijl Barça, Man City én PSG het veelvoudige boden, maar het supertalent had een emotionele motivatie. Rayane wil Abdelhak Nouri (24) eren, de Ajacied die in 2017 tijdens een oefenmatch werd getroffen door een hartaanval en blijvende hersenschade opliep. Diens broer – Mo Nouri – is nu één van Bounida’s begeleiders die ons ontvangt in Amsterdam. “Door onze sterke band met de Nouri’s kozen we voor Ajax.”